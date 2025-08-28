ソフトバンク３―１楽天（パ・リーグ＝２７日）――ソフトバンクが連敗を４で止めた。二回に併殺崩れの間に先制し、四回には海野のスクイズなどで２点を加えて逃げ切った。楽天は９安打で１得点の拙攻が響いた。「バントがなければ、今ここに立っていなかったかもしれない」プロ野球で４人目となる通算４００犠打を達成したソフトバンク・今宮は「とにかく、得点につながってよかった」と喜んだ。通算１００本塁打と合わせての