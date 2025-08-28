小池都政になってから局長級の人数が約3割増えていることがわかりました。2025年4月現在、東京都庁には局長や理事、局次長といった事務方のトップとも言える局長級に73人の職員が任用されています。2012年の石原慎太郎知事の際は57人で、当時と比べると約3割増加しています。これについて都庁OBなどから、「局長級の年収は1500万円を超えるため、人件費の高騰にもつながる」と指摘、増加した背景には、「従来、局長級は総務部長な