日本郵便九州支社は27日、長崎中央郵便局（長崎市）が集配を委託する運送会社従業員が、ゆうパック配達先の郵便受けに入れた「不在連絡票」に、差別的な書き込みがあったと発表した。支社によると、問題があったのは7月29日。配達先へのメッセージの記入欄に、耳が不自由な人を差別するような表現があった。発覚後に従業員は処分を受け、現在は在籍していない。「差別の認識はなかった」と説明したという。