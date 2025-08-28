福岡県筑紫野市は26日、7億6374万円を増額する本年度一般会計補正予算案など計26議案を発表した。29日開会の市議会定例会に提案する。補正予算案の主な内容は、二日市小の校舎増改築事業（7253万円）▽第3子以降の保育料無償化事業（3269万円）−など。定例会の会期は9月26日まで。一般質問は22、24日。（江藤俊哉）