福岡県篠栗町は26日、子どもの医療費助成を高校生までに引き上げる改正条例案や、6億4147万円を増額する本年度一般会計補正予算案など22議案を発表した。9月3日開会の町議会定例会に提出する。子どもの医療費は自己負担額の上限を月500円（未就学は無料）として助成しており、現在は中学生まで。補正予算の主な内容は篠栗小の校舎増築工事費5億8358万円など。定例会の会期は同17日まで。一般質問は同5日。（石田禎裕）