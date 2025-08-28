北九州市の一般財団法人「第一交通産業創業者黒土始基金」は、地域社会や経済に貢献した団体・個人を顕彰する「第3回黒土始賞」に県内3団体を選んだ。27日に北九州市で表彰式を開き、各団体の代表者らにそれぞれ賞状と副賞100万円を贈った。受賞3団体は、路上生活者や生活困窮者の支援活動を続ける認定NPO法人「抱樸（ほうぼく）」（北九州市）▽海岸清掃や魚類の保護・増殖など環境保全に取り組む公益財団法人「タカミヤ・マ