全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済）の福岡推進本部（藤田桂三本部長）は26日、社会貢献活動の一環として、県社会福祉協議会に県産米720キロを寄付した。県内44カ所の社協を通じて、子ども食堂や生活困窮世帯に届けるという。同本部によると、寄付は2022年度に始まり今回で6回目。24年度からは全労済の公式アプリの新規登録1件につき、コメ200グラムを贈っている。春日市で贈呈式が行われ、藤田本部長は「コメを必要