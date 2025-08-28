万博開幕から１３８日目となった８月２８日。大阪メトロ・夢洲駅の利用者が集まる東ゲートには、長蛇の列ができていました。きょうの大阪の予想最高気温は３６℃となっていて、来場者は日傘をさして並ぶ様子がみられました。博覧会協会は、万博は、「会期末にかけて大変混雑する見込みで、終盤はご希望の日時での来場予約が難しい状況となることが予想される」として、８月１８日から来場日時指定のチケットのみを販売しています。