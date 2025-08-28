STVニュース北海道STVニュース北海道

札幌市の地下鉄駅で10代女性のスカート内を盗撮容疑か 男子高校生逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道警は27日、16歳の男子高校生を性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕した
  • 札幌市の地下鉄駅構内で10代女性のスカート内を盗撮しようとした疑い
  • 男子高校生は「盗撮したことに間違いありません」と容疑を認めている
