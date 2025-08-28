今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「愛するカタチ」（第110回）が8月29日に放送される。【写真】のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は羽多子（江口のりこ）と同居生活を始める本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を