Image: TRIDEAL 2025Ç¯2·î26Æü¤Îµ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Á°ºî¡ÖTOUGH BIG TOTE¡×¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÖTOUGH NARROW TOTE¡×¤¬¸½ºß¡¢¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£TRIDEAL¤¬¼ê¤¬¤±¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤Ë¹âÂÑµ×PU¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹Ç¯