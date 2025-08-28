Image: RIVR 営業所から先はロボたちにお任せ！ Amazonや楽天やメルカリなど、ネット通販の荷物が毎日配達される現代社会。注文件数は増えているだろうに、肝心の配達員が足りないジレンマ。国交省は今年6月25日 、配達員に飲酒の有無などを確認する点呼を適切に行わなかった、日本郵便のトラックなど2500台の運送許可を取り消しました。その翌日は、物流業界での人手不足で再配達を減らし、