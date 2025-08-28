◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝８月２８日、札幌競馬場１７年の京都大賞典など重賞４勝を挙げたスマートレイアーを母に持つ血統馬で、デビュー２戦目の前走で４馬身差をつけて完勝したスマートプリエール（牝２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）が、芝コースで上々の動きを見せた。僚馬を追走する形からスタートして、直線の入り口で並びかけると、反応良