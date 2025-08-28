女優・のんが２８日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。のんはインスタグラムに「ニットのドレス＃オフショット＃Ｒｅｎａｒｒａｔｅ」とショートカットの赤髪姿のショットを添えて投稿。ギターを持つ姿のオフショットも続けてアップした。この投稿にファンからは「素敵」「めっちゃ髪色映えてていい！！」「のんちゃんカッコ可愛いのん」などの声が寄せられている。