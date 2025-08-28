サッカーの欧州チャンピオンズリーグ予選は27日、プレーオフ第2戦の残り4試合が行われ、1次リーグに出場する36チームが出そろった。鈴木淳之介に出場機会がなかったコペンハーゲン（デンマーク）はホームで常本佳吾がフル出場したバーゼル（スイス）を2―0で破り、2戦合計3―1で本戦出場を決めた。日本選手所属は昨季から1減の9クラブで参加36クラブは以下の通り。各チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ対戦す