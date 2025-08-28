米アクシオスのバラク・ラヴィド氏によると、欧州はイランに対するスナップバック条項の発動に向けた決定に近づいている。欧州外交筋の発言として伝わっており、「これを防ぐには外交的な奇跡が必要」であるという。スナップバック条項とは、イランに対する国連制裁を復活させる枠組みで、１０月には失効するものの、早ければ今週末の発動が警戒されている。 MINKABU PRESS