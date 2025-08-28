主要配信でランキング1位に輝く話題作ＴＶｅｒのサービス開始当初、お気に入り登録者数と視聴率が乖離するケースが多発した。メインキャストのファンがドラマの内容や面白さを度外視して「推しを応援したい」一心で登録していたからなのだが――「ここにきて視聴率とお気に入り登録者数の差異がなくなってきた」とキー局プロデューサーは言う。象徴的なのが「この夏クール、最大の話題作」とテレビマンやウォッチャーが口を揃える