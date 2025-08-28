シンガポールメディアの聯合早報は27日、異常気象による中国の道路被害額が160億元（約3300億円）を超えたと報じた。記事によると、中国交通運輸部の報道官はこの日の記者会見で、「河川の増水期に入ってから、華北、華東、東北などの地域が連続して豪雨に見舞われ、洪水や冠水、地質災害が発生した」と説明。これまでに23省区市の道路交通インフラが影響を受け、初期の統計として累計被害額が160億元を超えたことを明らかにした。