27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 広島−巨人』で解説を務めた谷繁元信氏が、2016年以来のリーグ優勝を目指す日本ハムについて言及した。谷繁氏は日本ハムについて「ソフトバンクに敵地で3連敗して、エスコンで1個、2個負けたら厳しいかなと言うところから3連勝。力をつけましたね」と戦いぶりを評価し、「あとは先発陣の完投能力の高さ。これも計画的にやっていたんだなと思いますね」と話した。さらに