家族ががんと診断されると、誰もが大きなショックを受け、不安や戸惑いを感じるでしょう。このような状況に直面したとき、どのような心構えで、どのように行動したらいいのかは知っておきたいところです。支える側もつらくなってしまったら、どうしたらいいのでしょうか。今回は、がん患者の家族が大切な人を守るために必要なことについて、「こころサポートクリニック」の平山先生に、解説していただきました。 監修医