昨年10月に誕生した新たなバレーボール国内リーグ「大同生命SV.LEAGUE」。その初のドキュメンタリー映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』（9月12日より3週間限定公開）の予告編が、このたび解禁された。【動画】ドキュメンタリー映画『Awesome』予告編ナレーションを務めるのは、かつてバレーボール部に所属していた経験を持ち、自他ともに認めるバレーボールファンの俳優・高橋文哉。本作で、彼は初めてドキュメンタリ