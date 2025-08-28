山形県の山中で男性に暴行をはたらき、金品を奪ったとして、27日に男3人が逮捕されました。 【画像】現場となったと思われる山中 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、寒河江市高屋の会社員の男（25）と、山形市の会社員の男（18）、山形市の建設作業員の男（16）の3人です。 警察によりますと男3人は、共謀の上、置賜地方に住む20代の男性から金品を奪おうと考え、25日の午後11時55分ごろから26日の午前1時15分ごろまでの間、南陽