28日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比55ポイント安の2万7470ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7548.3ポイントに対しては78.3ポイント安。 株探ニュース