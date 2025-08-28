アメリカ半導体大手エヌビディアが今年5月から7月期の四半期決算を発表し、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。中国への輸出規制に直面しながらも需要の底堅さが示された格好です。エヌビディアが27日に発表した四半期決算では、売上高は前年比56%増の467億4300万ドル、日本円でおよそ6兆8900億円、純利益は59%増の264億2200万ドル、日本円でおよそ3兆9000億円となり、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。5月