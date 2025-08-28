気象庁によりますと、今日28日午前4時53分に新燃岳で噴火が発生しました。噴煙は火口縁上5500mまで上がりました。噴火は午前8時現在も継続しています。火山活動の状況気象庁によりますと、今日28日午前4時53分に新燃岳で噴火が発生しました。噴煙は火口縁上5500mまで上がりました。新燃岳で噴煙が火口縁上5000m以上に上がったのを確認したのは7月3日以来です。噴火は午前8時現在も継続しています。この噴火に伴う大きな噴石の飛散