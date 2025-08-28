親がどんなに元気なふりをしていても、いつも一緒にいる子どもには、その心の内が伝わるのかもしれません。今回は、筆者の体験談をご紹介します。離婚直後、不安定だった私を支えてくれた、息子との思い出です。 「ママ、大丈夫だよ」 幼かった息子なりの、私への思いやり。どんな励ましの言葉よりも、息子の描いてくれた絵と歌ってくれた歌は、私の心を温かくしてくれました。 ※本記事は、執筆ライターが取材し