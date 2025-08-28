アニメ『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』（9月12日公開）の新情報が発表され、映画でしか見られない限定スタイル「キュアアイドル-ゴッドアイドルスタイル-」が登場する。また、同じパワーアップアイテムでテレビでは「キュアアイドル-アイドルハートリボンスタイル-」となり、キュアアイドルが映画とテレビそれぞれで別の姿にパワーアップし、プリキュア初のWスタイルチェンジとなる