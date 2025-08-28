女優の矢作穂香が２８日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。矢作は自身のインスタグラムを更新。「家族と一緒に桃狩り」と題し、黒い服装でフードをかぶって桃狩りを楽しむ様子をアップした。「人生で初めてのフルーツ狩り楽しかったぁぁ」と振り返り、「次はいちご狩りしてみたい」と語り、投稿を締めた。この投稿には「本当に可愛い」「桃狩りいいね〜たくさん採れた？？」「楽しそう！」などの