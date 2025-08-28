サッカーの米プロリーグMLSのロサンゼルスFCへ移籍した韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン、33）が27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムを訪問した。孫興民は今月2日の会見でトットナム退団を発表。同7日にロサンゼルスFCが入団を発表した。情報筋によると移籍金はMLS史上最高額の約2600万ドル（約38億2200万円）と言われる。同じロサンゼルスでプレーすることとなり、この日のレッズ戦で始球式を務めることが決まった。