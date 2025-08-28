きょう（28日）午前8時40分現在、山陽道下りの名越山トンネル付近に故障車があり、下りが1km渋滞しています。 【地図】山陽道下りの名越山トンネル付近に故障車1km渋滞 警察によりますと、走行車線を走っていたトラックがバーストしたということです。現在、車線規制が行われています。 けが人はいないということです。