アメリカ・ミネソタ州の学校で起きた銃撃事件を受け、トランプ大統領は27日、犠牲者に弔意を表すため、公共の施設や軍事施設で半旗を掲げるよう指示しました。首都・ワシントンのホワイトハウスでは半旗が掲げられています。