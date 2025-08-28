息子のエマニュエルくんが誘拐されたと訴えていた両親が殺人の罪で起訴された/Stephanie Elam（ＣＮＮ）生後７カ月の乳児が誘拐されたと訴えていた両親が、殺人と警察への虚偽通報の容疑で逮捕された。レベッカ・ハロ被告（４１）は、カリフォルニア州ユカイパのスポーツ用品店の外で、生後７カ月のエマニュエルくんのおむつを替えていたところ、見知らぬ男に突然襲われ、意識を失った。ハロ被告は１４日、警察にそう話した。目を