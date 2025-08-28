マーゴット・ロビー＆コリン・ファレル主演、日本を代表する作曲家・久石譲がハリウッド映画デビューを果たす映画『A Big Bold Beautiful Journey（原題）』が、邦題『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』として、2025年12月19日（金）に全国公開される。あわせて特報映像が到着した。 ﻿ もしも、人生をやり直せる不思議なドアがあったら？ 友人の結婚式で出会った