8月も残りわずか。夏らしいこと出来ていない…とお嘆きのあなた。東京ディズニーリゾートの夏イベント「サマー・クールオフat東京ディズニーリゾート」は9月15日まで開催中。まだまだ夏を満喫出来るのです。「サマー・クールオフat東京ディズニーリゾート」in東京ディズニーランドのオススメポイントを田名部生来さんと共にご紹介します！「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン9月15日（月）までの期間限定で「ベ