男子棒高跳びで6メートル00をマークするアルマント・デュプランティス＝チューリヒ（共同）【チューリヒ共同】陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（DL）の年間上位者で争うファイナルは27日、チューリヒで開幕し、男子棒高跳びでパリ五輪王者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル00をマークして5連覇を達成した。女子走り高跳びはニコラ・オリスラガーズ（オーストラリア）が2メートル04で頂