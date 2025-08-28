日本最古の温泉とされる道後温泉（松山市）は、『古事記』『日本書紀』『伊予国風土記』などにも登場する、由緒ある湯処。日本三古湯のひとつに数えられ、四国を代表する温泉地として知られている。斉明天皇や舒明天皇、さらには聖徳太子が来浴したという伝承も残る。道後温泉にある3つの外湯のうち、今回は『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉（あすかのゆ）』の貸切風呂に浸かり、商店街の街歩きを楽しんだ。道後には皇室専用の浴室があっ