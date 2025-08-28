アメリカの半導体大手エヌビディアは27日、今年5月から7月期の決算を発表し、売上高と純利益がともに過去最高を更新しました。アメリカの半導体大手エヌビディアが27日に発表した今年5月から7月期の決算では、売上高は前の年の同じ時期と比べて56％増の467億4300万ドル、日本円でおよそ6兆9000億円でした。また、純利益は、前の年の同じ時期と比べて59％増の264億2200万ドル、日本円でおよそ3兆9000億円でした。AI向け半導体の需要