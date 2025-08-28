「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）阪神の育成ドラフト３位・早川太貴投手がプロ初先発し、５回２安打無失点で初勝利を挙げた。守護神の１点リードを守り切った直後、ナインの喜びが爆発した。緊張の面持ちでベンチから見守っていた早川。岩崎が最後のアウトを奪うと、坂本が絶叫しながら早川の右肩に手を当てた。右腕よりも喜びを爆発させた正捕手がいた。さらにベンチ前に出てくると、先輩達から「前へ、