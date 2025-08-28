アメリカのトランプ政権は27日、首都ワシントンの鉄道のターミナル駅であるユニオン駅を連邦政府が管理すると発表しました。市民からは反発の声も挙がっています。林英美記者：首都ワシントンの玄関口でもあるユニオンステーション前では州兵による警戒が続いています。この駅も連邦政府によって管理されることになります。トランプ政権は治安対策として首都ワシントンの地元警察を管理下に置いた上で2000人以上の州兵を派遣しユニ