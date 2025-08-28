（画像：Jam）【漫画を読む】なんでもかんでも「断捨離」していいの？違和感抱く人が驚いた“真理”人生では、いろいろな人に出会います。一緒にいて心穏やかになれたり、モチベーションを引き上げてくれる人もいれば、やる気を奪われたり、心地よく過ごせない相手もいます。そんなふうに、近くに居ることでマイナス面が多い人は、厳しい言い方をすれば、「今の自分にとって必要ではない人」なのかもしれません。昨今では、そう