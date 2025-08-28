長浜〜彦根を連絡国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所は2025年8月27日、国道8号「米原バイパス」が、9月23日（火・祝）に全線開通すると発表しました。【トンネル開通】国道8号「米原バイパス」のルートを見る（地図と写真）米原バイパスは、滋賀県の長浜市から彦根市までを結ぶ延長10.3kmの道路です。現在の国道8号より西の琵琶湖側を南北に走ります。1966（昭和41）年度に事業着手。道路は4車線、設計速度80km/hで計画