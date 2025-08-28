東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値171.59高値171.91安値171.26 172.56ハイブレイク 172.24抵抗2 171.91抵抗1 171.59ピボット 171.26支持1 170.94支持2 170.61ローブレイク ポンド円 終値198.99高値199.19安値198.54 199.92ハイブレイク 199.56抵抗2 199.27抵抗1 198.91ピボット 198.62支持1 198.26支持2 197.97ローブレイク