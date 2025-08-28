東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.33高値8.39安値8.32 8.44ハイブレイク 8.42抵抗2 8.37抵抗1 8.35ピボット 8.30支持1 8.28支持2 8.23ローブレイク シンガポールドル円 終値114.62高値114.93安値114.58 115.19ハイブレイク 115.06抵抗2 114.84抵抗1 114.71ピボット 114.49支持1 114.36支持2 114.14ローブレイク 香港ドル