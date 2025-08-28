東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6506高値0.6513安値0.6463 0.6575ハイブレイク 0.6544抵抗2 0.6525抵抗1 0.6494ピボット 0.6475支持1 0.6444支持2 0.6425ローブレイク キーウィドル 終値0.5859高値0.5865安値0.5818 0.5924ハイブレイク 0.5894抵抗2 0.5877抵抗1 0.5847ピボット 0.5830支持1 0.5800支持2 0.5783