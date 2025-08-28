ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 日本がGDP世界4位に…ドイツに追い抜かれ、転落した決定的理由は GDP 時事ニュース プレジデントオンライン 日本がGDP世界4位に…ドイツに追い抜かれ、転落した決定的理由は 2025年8月28日 8時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岩本晃一氏は著書で、ドイツに敗れGDP世界4位に転落した日本に言及している 日本企業は賃金や能力開発投資額を下げ、非正規雇用を増やしてきたと指摘 企業の業績の低さは、従業員を冷たく扱ってきた結果であるとも言えるとした 記事を読む おすすめ記事 「正直家賃も払えていない。いつ息が止まってしまうか分からない状況」万博のセルビア館・ドイツ館めぐる“業者間の工事費未払いトラブル” 被害訴える業者が東京地裁に提訴 2025年8月22日 18時5分 経済苦で憧れは「普通の家庭」、練習に励んだ姫野和樹さん「つらくても夢を持って」…ＳＴＯＰ自殺 #しんどい君へ 2025年8月25日 5時0分 10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」 2025年8月28日 7時0分 「生きるのが上手な人」と「下手な人」の決定的な違い 2025年8月27日 6時25分 キッコーマン取締役名誉会長・茂木友三郎【シリーズ連載】 混沌期の中、日本の針路を探る 2025年8月22日 7時0分