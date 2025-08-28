2024年に始動したバレーボール日本国内リーグ「大同生命SV.LEAGUE」の激動の初年度を追った初のドキュメンタリー映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』（9月12日公開）より、予告編が解禁。併せて、俳優の高橋文哉が、本編と予告編のナレーションを務めること、音楽をThe Birthdayが担当することが発表された。【動画】OP＆ED曲はThe Birthdayが担当！『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』予告編2024年10月、新たに