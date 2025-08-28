ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦の試合前にメディア取材に対応。ケガ人の現状を語った。左肩を痛め、負傷者リスト（IL）入りしているキム・ヘソンはすでに傘下3Aで実戦復帰しており、指揮官は「ロースターが拡大されるタイミング、つまり9月1日からチームに合流する予定。したがって、その日に合わせて呼ぶつもりでいる」とアクティブ・ロースター枠が26人から28人に拡大され