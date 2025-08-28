・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９２５５．５０（－１０．３０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０４６．２１（－１０６．６６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７４３．９３（＋３４．１２） ・ロシア・ＲＴＳ １１４０．１７（＋１１．２２） 出所：MINKABU PRESS