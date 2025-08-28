・ＮＹダウ４５５６５．２３（＋１４７．１６） 高値４５６２１．０８ 安値４５３７２．７８ ・Ｓ＆Ｐ５００６４８１．４０（＋１５．４６） ・ナスダック総合指数２１５９０．１３（＋４５．８６） 出所：MINKABU PRESS