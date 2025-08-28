パドレスのダルビッシュ有投手は27日（日本時間28日）、敵地T-モバイル・パークでのマリナーズ戦に先発。4回4安打4失点で降板し、今季4敗目を喫した。パドレスは3－4で敗れ、試合前のナ・リーグ西地区首位ドジャースとは1.5ゲーム差となった。 ■4回に3ラン被弾で苦しい展開に ダルビッシュは初回の立ち上がりを三者凡退で凌ぐも、2回裏2死二塁からルーク・レイリー外野手に適